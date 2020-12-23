С начала года Иран сократил импорт цемента из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2020 года экспорт цемента из Турции в Иран сократился на 31,83 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 10,534 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В сентябре 2020 года экспорт цемента из Турции в Иран сократился на 4,46 процента по сравнению с показателем сентября 2019 года и составил 1,194 миллиона долларов.

Экспорт цемента составляет 2,5 процента от общего экспорта страны за этот период.

В сентябре 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки цемент на сумму 344,634 миллиона долларов, что на 13,4 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт цемента в сентябре 2020 года составил 2,3 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (сентябрь 2019 - сентябрь 2020) Турция экспортировала цемент на сумму 3,608 миллиарда долларов.