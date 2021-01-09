Состоялась встреча президента Турции и главы Еврокомиссии в видеоформате

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча в видеоформате между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции.

Согласно информации, на встрече обсуждались перспективы развития отношений между Турцией и Европейским союзом (ЕС), а также региональные вопросы.

В ходе встречи Президент Эрдоган отметил, что отношения с ЕС являются приоритетным вопросом повестки дня для Турции и страна видит свое будущее в Европе. Он заявил, что Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС в новом году, добавив, что 2020 год был недооценен из-за прихотей некоторых членов ЕС и выдвинутых ими искусственных проблем, и отметив влияние этой ситуации как с точки зрения отношений, так и широкой общей географии.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам иммиграции, безвизовому режиму и ряду других вопросов.