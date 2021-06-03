Турецкий экспорт автомобилей в Иран превысил $22 млн

БАКУ /Trend/ - Турция в январе - марте 2021 года увеличила экспорт автомобилей в Иран на 18,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22,553 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В марте турецкий экспорт автомобилей в Иран вырос в 8,4 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года и составил 6,364 миллиона долларов.

Турция в январе - марте в целом увеличила экспорт автомобилей на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,69 миллиарда долларов.

В марте Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,892 миллиарда долларов, что на 40,4 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

Турецкий экспорт автомобилей за 12 месяцев (март 2020 - март 2021 годов) составил 26,259 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)