Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с Президентом Турции

Турция 23 сентября 2021 21:03 (UTC+04:00)
Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с Президентом Турции

БАКУ /Trend/ - Члены Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генеральной Ассамблеи ООН встретились с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Как сообщили в четверг Trend в Центре, во встрече приняли участие следующие члены Международного центра Низами Гянджеви: бывший Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывший Президент Болгарии Розен Плевнелиев, бывший Президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, генеральный секретарь Центра Ровшан Мурадов, заместитель генерального секретаря Илаха Ибрагимли и Тогрул Акперли.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями об организованных Международным центром Низами Гянджеви XXI Саммите и VIII Глобальном Бакинском форуме, а также о таких проектах Центра, как Peoples Vaccine и Западные Балканы.

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