На юго-востоке Турции нейтрализованы двое террористов

Турция 15 октября 2021 22:15 (UTC+04:00)
На юго-востоке Турции нейтрализованы двое террористов

В рамках антитеррористической операции Eren-13 в провинции Ширнак на юго-востоке Турции нейтрализованы двое членов террористической организации РПК. Об этом говорится в сообщении МВД Турции в пятницу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, боевики ликвидированы в районе Габар Дагы с применением ударного БПЛА J-SİHA и при поддержке авиации.

Операция была организована при координации с местным командованием жандармерии провинции Ширнак.

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