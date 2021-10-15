На юго-востоке Турции нейтрализованы двое террористов

В рамках антитеррористической операции Eren-13 в провинции Ширнак на юго-востоке Турции нейтрализованы двое членов террористической организации РПК. Об этом говорится в сообщении МВД Турции в пятницу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, боевики ликвидированы в районе Габар Дагы с применением ударного БПЛА J-SİHA и при поддержке авиации.

Операция была организована при координации с местным командованием жандармерии провинции Ширнак.