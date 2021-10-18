Порты Турции перевалили свыше 14 млн тонн грузов из Италии

Турция 18 октября 2021 19:54 (UTC+04:00)
Порты Турции перевалили свыше 14 млн тонн грузов из Италии
Порты Турции перевалили около 2 млн тонн грузов из Португалии
Порты Турции перевалили около 2 млн тонн грузов из Португалии
Порты Турции перевалили свыше 14 млн тонн грузов из Италии
Порты Турции перевалили свыше 14 млн тонн грузов из Италии
Порты Турции перевалили свыше 10 млн тонн грузов из Испании
Порты Турции перевалили свыше 10 млн тонн грузов из Испании
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