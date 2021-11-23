Анкара ожидает активной поддержки Интерпола в борьбе с преступностью - Эрдоган

Анкара ожидает от членов Интерпола активной поддержки в борьбе с преступностью, в особенности в вопросе выдачи террористов Фетуллаха Гюлена и РПК.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам 89-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, которая проходит во вторник в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турецкий лидер подчеркнул, что террористы, посягающие на демократические устои, убивающие мирных жителей, в том числе женщин, стариков и детей, не должны спокойно разгуливать на свободе.

Глава турецкого государства сообщил, что только с начала 2021 года Турции переданы 64 лица, подозреваемых в причастности к организованной преступности, наркоторговле, убийствам, насилии в отношении детей, бандитизме и кражах.

Эрдоган напомнил, что Интерпол является одной из крупнейших международных структур и объединяет в своих рядах 194 страны. При этом Турция вступила в ряды Международной организации уголовной полиции, переименованной позднее в Интерпол, еще в 1930 году.

Он напомнил, что сессии Генассамблеи Интерпола ранее дважды проводились в Турции: в 1955 году - в Стамбуле и в 1996 году - в Анталье.

"Турция активно сотрудничает с международными партнерами в рамках Интерпола. По Красному бюллетеню Интерпола в международном розыске по линии нашей страны находятся более 2 тыс. человек", - сказал президент.

Глава государства далее привлек внимание к борьбе с террористической организацией РПК, которую ведет Турция на протяжении 40 лет.

По его словам, к угрозе РПК в последние годы прибавились вызовы нацбезопасности Турции, исходящие из Сирии и Ирака. "На сегодняшний день число беженцев и нелегальных мигрантов в Турции достигает 5 млн человек, из которых 3,6 млн – беженцы из Сирии. Благодаря операциям ВС Турции в приграничных районах Сирии более четырех миллионов человек в регионе были спасены от угрозы боевиков сирийского крыла РПК", - констатировал президент.

Эрдоган привлек внимание и к угрозе, исходящей от террористов Гюлена, чья попытка вооруженного захвата власти в Турции [15 июля 2016 года] привела к гибели 251 жителя страны.

89-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола продлится в турецком мегаполисе до 26 ноября.