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Аварийно-спасательные бригады из 14 стран проводят работы в зоне землетрясений

Турция Материалы 7 февраля 2023 13:00 (UTC +04:00)
Аварийно-спасательные бригады из 14 стран проводят работы в зоне землетрясений

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Персонал аварийно-спасательных подразделений из 14 стран проводит спасательные работы в зонах землетрясений в Турции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам вице-президент Турции Фуат Октай.

"Личный состав из 3 294, из 14 стран в настоящее время проводит спасательные работы в зонах землетрясений",- сказал он.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 381, раненых - 20 426 человек, разрушено 5 775 зданий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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