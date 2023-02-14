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В поисково-спасательных работах в Турции участвуют спасатели из 80 стран

Турция Материалы 14 февраля 2023 05:58 (UTC +04:00)
В поисково-спасательных работах в Турции участвуют спасатели из 80 стран

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Команды спасателей из 80 стран участвуют в поисково-спасательных операциях в зоне разрушительных землетрясений, произошедших на прошлой неделе на юге страны. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, опубликованном в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению, в общей сложности 100 стран предложили Анкаре помощь после стихийного бедствия.

В МИД уточнили, что на данный момент «на земле» работают 9 247 спасателей из-за рубежа.

В ведомстве добавили, что ожидается прибытие спасателей еще из пяти стран.

По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31,6 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

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