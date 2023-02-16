Администрация президента Турции предупредила о фейковых новостях о землетрясении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Отдел по связям с общественностью Администрации президента Турции призвал не распространять фейковые новости о землетрясении, произошедшем в стране.
Как сообщает Trend, в ведомстве создан «Отдел по борьбе с дезинформацией». Созданный центр ежедневно выявляет ложные сведения о землетрясении и его последствиях в турецких и мировых СМИ, а также в социальных сетях.
Центр настоятельно призвал не верить нижеследующим новостям и не
публиковать в СМИ такие ложные новости:
«Испанские солдаты патрулируют район Искендеруна в Турции»
«В Хатае грабят банкоматы»
«Большинство зданий, которые рухнули во время землетрясения, — новые»
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.