ЦИК Турции принял заявления 11 кандидатов для участия в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Высший избирательный совет Турции (ЦИК) принял заявления 11 кандидатов для участия в президентских выборах, которые состоятся 14 мая, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, комиссия проверила документы и постановила, что указанные лица имеют законные основания для участия в президентских выборах. До 27 марта каждый из кандидатов должен представить в ЦИК протоколы со 100 тысячами подписей избирателей.

Кандидаты, чьи заявления были приняты: Давут Туран, Догу Перинчек, Эркан Трюктер, Халил Мурат Унвер, Хилми Озден, Ирфан Узун, Мухаммед Али Фатих Эрбакан, Мухаррем Индже, Синан Оган, Тевфик Ахмет Озал, Якуп Тюркал.