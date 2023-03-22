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ЦИК Турции принял заявления 11 кандидатов для участия в президентских выборах

Турция Материалы 22 марта 2023 00:51 (UTC +04:00)
ЦИК Турции принял заявления 11 кандидатов для участия в президентских выборах

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БАКУ /Trend/ - Высший избирательный совет Турции (ЦИК) принял заявления 11 кандидатов для участия в президентских выборах, которые состоятся 14 мая, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, комиссия проверила документы и постановила, что указанные лица имеют законные основания для участия в президентских выборах. До 27 марта каждый из кандидатов должен представить в ЦИК протоколы со 100 тысячами подписей избирателей.

Кандидаты, чьи заявления были приняты: Давут Туран, Догу Перинчек, Эркан Трюктер, Халил Мурат Унвер, Хилми Озден, Ирфан Узун, Мухаммед Али Фатих Эрбакан, Мухаррем Индже, Синан Оган, Тевфик Ахмет Озал, Якуп Тюркал.

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