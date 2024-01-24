Президенты Турции и Ирана провели обмен мнениями по ряду вопросов

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси, находящийся с визитом в Анкаре, сделали совместное заявление для СМИ.

Как передает Trend, в заявлении говорится, что между Турцией и Ираном подписано 10 соглашений, охватывающих такие вопросы, как энергетика, зоны свободной торговли, средства массовой информации, культура, железнодорожный транспорт и взаимное признание водительских прав.

Еще раз осудив террористический акт, произошедший в Кермане 3 января, Эрдоган заявил, что Турция находится рядом с Ираном в борьбе с терроризмом. Президент Турции также сказал, что была затронута важность дальнейшего укрепления сотрудничества против террористических группировок РПК/PYD/YPG и PJAK, которые нацелены на безопасность их стран и всего региона.

Эрдоган заявил, что главы государств обменялись мнениями по многим вопросам, включая израильско-палестинский конфликт, текущую ситуацию в Сирии, Ираке, Афганистане и на Южном Кавказе, а также достижение цели по доведению торговли между Турцией и Ираном до 30 миллиардов долларов США.

Он также сказал, что из Турции в сектор Газа было отправлено более 30 тысяч тонн гуманитарной помощи.