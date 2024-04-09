Эрдоган призвал исламский мир активнее действовать для прекращения огня в Газе

БАКУ /Trend/ - Исламский мир должен активнее действовать, чтобы положить конец происходящему в секторе Газа. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend.

"Исламский мир должен приложить еще больше усилий, действовать продуктивно и продемонстрировать единство, чтобы как можно скорее положить конец происходящему в секторе Газа и чтобы было исполнено решение Совета Безопасности ООН о прекращении огня", - сказал Эрдоган в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Стороны также обсудили двусторонние отношения, глобальные и региональные вопросы.