В ДТП в Турции погиб председатель муниципалитета

БАКУ /Trend/ - В ДТП, произошедшем в результате столкновения двух легковых автомобилей, погиб председатель муниципалитета Айдынлар от правящей Партии справедливости и развития Турции Тачеттин Карамерджан, еще 10 человек пострадали.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что хотя председатель муниципалитета был госпитализирован, спасти его жизнь не удалось.

Согласно информации, среди пострадавших шестеро детей.

На место происшествия были привлечены медики и полиция.

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