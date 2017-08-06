Постпред США при ООН рассказала о целях встречи Тиллерсона и Лаврова

6 августа 2017 06:03 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что рассчитывает на проведение переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце этой недели в Маниле, передает "Интерфакс".

"Я встречусь с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные на полях встреч в Маниле", - сказал он журналистам в Вашингтоне. Тиллерсон отметил, что все контакты с его российским коллегой были "очень профессиональными, не враждебными".

Позднее источник МИД РФ подтвердил "Интерфаксу" информацию о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран. "В предстоящие выходные в столице Филиппин министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также в министерском совещании Восточноазиатского саммита, в которых, как сообщается, будет принимать участие и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Министры увидятся", - сказал собеседник "Интерфакса".

6-7 августа в Маниле пройдет региональный форум АСЕАН на уровне министров.

Azernews Newspaper
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