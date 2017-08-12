КНДР "по-настоящему" пожалеет, если продолжит угрожать США - Трамп

12 августа 2017 00:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР пожалеет в случае новых угроз или действий против США и их союзников, передает РИА Новости.

"Если (Ким Чен Ын — ред.) произнесет еще одну угрозу в форме открытой угрозы… или если он сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, он полностью пожалеет об этом в скором времени", — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.

Трамп также выразил надежду на то, что КНДР понимает серьезность его слов.

"Я надеюсь, они полностью понимают серьезность того, что я сказал. Это те слова, которые очень просто понять", — приводит его слова агентство Рейтер.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Azernews Newspaper
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