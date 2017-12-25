Стало известно, кто отправил главе Минфина США коробку с конским навозом

Отправителем посылки с навозом, которую получил министр финансов США Стивен Мнучин, оказался психолог из Лос-Анджелеса Робби Стронг, передает РИА Новости со ссылкой на портал AL.com.



По словам мужчины, своим поступком он хотел показать американцам, что "республиканцы ничего не сделали для рабочего класса". В субботу Стронг опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, на которых изображено, как он собирает посылку. "Надо, чтобы кто-то задокументировал мой подарок для игры в тайного Санту, — написал он. — Я планирую отправить коробки с лошадиным навозом Стиву Мнучину. Если свобода слова есть у денег, почему бы ей не быть у навоза". Как выяснилось, Стронг собрал для Мнучина две посылки: одна прибыла район Бэл-Эйр в Лос-Анджелесе, другая — в Беверли-Хиллз.

Ранее СМИ сообщили, что министр финансов США Стивен Мнучин получил подозрительную коробку. Посылку оставили на дорожке около дома в элитном районе Лос-Анджелеса. Подарок, завернутый в рождественскую бумагу и отправленный "от лица американского народа", изучили саперы. Внутри находился конский навоз и поздравительная открытка с обращением к Мнучину и президенту США Дональду Трампу.

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