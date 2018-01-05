В США пилот посадил в аэропорту самолёт без шасси

5 января 2018 05:58 (UTC+04:00)

В американском штате Западная Вирджиния пилот двухмоторного самолёта совершил жёсткую посадку в аэропорту Йигер без шасси, передает RT со ссылкой на WOWK TV.

По данным телеканала, в момент посадки на борту самолёта пассажиров не было. О наличии травм у пилота информации нет.

Причиной экстренной посадки стал отказ двигателя самолёта.

После происшествия самолёт был вывезен с взлётно-посадочной полосы и аэропорт в настоящий момент вновь работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли при падении гидроплана в реку неподалёку от Сиднея.

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