В конгрессе пообещали поднять вопрос об импичменте Трампа

12 января 2018 21:26 (UTC+04:00)

Член палаты представителей конгресса США Эл Грин пообещал вновь представить на голосование вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа, на сей раз в связи с его неуважительными заявлениями о ряде стран, передает РИА Новости.

"Осуждения конгрессом расистской риторики недостаточно. Разговоры в конгрессе ничего не значат, вес имеет (лишь) наше голосование. На следующей неделе я вновь поставлю (на голосование) резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа", - написал Грин в своем Twitter. Он пообещал проголосовать за эту резолюцию.

Ранее Грин представил аналогичный законопроект в начале декабря, тогда его поддержали 58 членов палаты представителей от Демократической партии, что оказалось недостаточно для прохождения инициативы.

Грин мотивирует необходимость импичмента президента Трампа его риторикой, способствующей активизации ультраправых, и уроном, который это наносит американскому обществу.

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