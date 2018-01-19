Группа конгрессменов призвала Трампа восстановить военные контакты с КНДР

Группа из 33 членов палаты представителей конгресса США в четверг призвала президента Дональда Трампа к восстановлению военных контактов с КНДР, передает РИА Новости.

"КНДР является единственной в мире ядерной страной, с которой у нас нет обмена информацией на уровне военных", — говорится в письме, опубликованном на сайте одного из его авторов конгрессмена Ро Ханна.

В документе отмечается, что "США должны сделать все возможное, чтобы избежать недопонимания, которое может привести к более существенному конфликту, в том числе к ядерной войне".

"С учетом ваших недавних комментариев в поддержку диалога с КНДР и перспектив установления контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном мы призываем вас сделать упор на этой форме взаимоотношений как первом шаге, благодаря которому правительства двух стран могут избежать конфликта", — отметили конгрессмены, обращаясь к Трампу.

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