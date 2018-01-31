Трамп заявил, что готов дать гражданство почти двум миллионам нелегалов

31 января 2018 08:19 (UTC+04:00)

Администрация США предлагает план по натурализации 1,8 миллиона нелегальных мигрантов, которые приехали в страну в детском возрасте, заявил президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Первая основа нашей системы предлагает путь к гражданству для 1,8 миллиона нелегальных иммигрантов, которые были привезены сюда своими родителями в молодом возрасте - это охватывает почти в три раза больше людей, чем (предлагала) предыдущая администрация (США). По нашему плану, те, кто удовлетворяют требованиям образования и труда, проявляют хороший характер, смогут стать полноправными гражданами США", - сказал Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

Среди других трех "столпов" иммиграционной реформы президент назвал строительство стены на границе с Мексикой, прекращение визовой лотереи и так называемой "цепной миграции", когда семьи иностранцев приезжают в США поэтапно, друг за другом. Эти меры ранее были озвучены Белым домом, который призывает конгресс принять соответствующее законодательство.

Всего в США насчитывается более 10 миллионов нелегальных мигрантов.

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