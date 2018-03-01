Порядка 30 сотрудникам Белого дома понизили уровень допуска к секретным данным - СМИ

1 марта 2018 03:18 (UTC+04:00)

Свыше 30 сотрудников Белого дома лишились допуска к совершенно секретным сведениям. Об этом, как передает ТАСС, в среду сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, более чем трем десяткам сотрудников резиденции президента США Дональда Трампа понизили уровень допуска к информации, составляющей государственную тайну, с "совершенно секретного" до "секретного". Это закрывает для них регулярный доступ к некоторой особо охраняемой информации.

Как отмечается, ни одного из указанных сотрудников не просили подать в отставку. Они продолжают работать в Белом доме, однако теперь отвечают за работу, соответствующую их уровню допуска.

Во всех случаях речь идет о так называемых временных допусках. Они выдаются, пока в отношении сотрудников проводятся проверки на благонадежность, за которые отвечает ФБР. Лица с временными допусками в любом случае могут получать информацию секретного характера.

В число сотрудников, которым понизили уровень доступа, вошел в том числе советник президента и его зять Джаред Кушнер. Изменения в правилах предоставления доступа к секретным сведениям были инициированы ранее руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. Он, в частности, распорядился, что временный допуск может выдаваться уровнем не выше "секретного".

Как указывал телеканал CNN, причиной того, что в отношении многих сотрудников Белого дома до сих пор не завершены проверки ФБР, может быть то, что они до прихода в администрацию Трампа никогда не занимали государственных должностей. Также задержки могут быть вызваны наличием у работников финансовых или иных связей с гражданами других стран.

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