В конгрессе раскритиковали Трампа за желание править пожизненно

Член палаты представителей Ро Ханна раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа, в котором он назвал "потрясающей" инициативу китайских властей снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту, передает РИА Новости.



"Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся", - написал конгрессмен в своем Twitter.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде назвал "потрясающей" идею о пожизненном правлении.



"Теперь он (китайский лидер Си Цзиньпин) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь", - заявил Трамп.

На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР, в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.

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