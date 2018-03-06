В Лос-Анджелесе арестовали мужчину, похитившего "Оскар" у Макдорманд

6 марта 2018 00:22 (UTC+04:00)

Полиция Лос-Анджелеса арестовала мужчину, предположительно, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар" у получившей премию киноакадемии США за главную женскую роль Фрэнсис Макдорманд, сообщает People, передает РИА Новости.

Первым о инциденте сообщило издание USA Today. По его данным, на организуемом киноакадемией после вручения "Оскаров" торжестве 60-летняя актриса в какой-то момент потеряла из виду свою награду. К счастью, на статуэтке к тому времени уже успели выгравировать имя Макдорманд. Поиски именного "Оскара" поначалу не увенчались успехом, и актриса, как сообщили СМИ, покинула празднование в слезах в сопровождении супруга.

О пропаже была проинформирована служба охраны торжества, и пропавшая статуэтка вскоре была найдена. Как сообщила в Twitter журналист The New York Times Кара Бакли, один "звездный" фотограф увидел статуэтку в руках неизвестного и перед тем, как забрать "Оскара", даже сделал снимок предполагаемого похитителя. На опубликованной Бакли фотографии изображен улыбающийся темнокожий мужчина в смокинге и бабочке. "Охрана ищет этого мужчину, схватившего "Оскара" Фрэнсис Макдорманд и убежавшего с ним. Фотограф Вольфганг Пак остановил его, забрал "Оскар", и тот убежал. Говорят, что Фрэнсис сказала отпустить его", - написала журналист.


People сообщает, что полиция Лос-Анджелеса арестовала подозреваемого, но киноакадемия пока официально никак не прокомментировала и даже не подтвердила инцидент.

Девяностая церемония вручения награды "Оскар" состоялась в Голливуде в воскресенье вечером. Победителем в категории "Лучший фильм года" стала картина "Форма воды". "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" была представлена в семи категориях и завоевала две награды: Макдорманд получила "Оскар" за лучшую женскую роль, Сэм Рокуэлл был отмечен за лучшую роль второго плана.

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Azernews Newspaper
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