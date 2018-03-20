Трамп хочет усилить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни

20 марта 2018 00:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп предлагает серьезно ужесточить в стране наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни, передает РИА Новости.

"Если мы не будем более жесткими с наркоторговцами, мы просто будем терять время. Эта жесткость включает в себя смертную казнь", — заявил Трамп, выступая в штате Нью-Гэмпшир, где актуальна проблема наркомании. Публика встретила слова главы государства аплодисментами.

"Некоторые такие наркоторговцы убивают тысячи людей за свою жизнь и разрушают еще больше жизней… А когда их ловят, они получают 30 дней тюрьмы, или год тюрьмы, или штраф. А если вы убьете одного человека, то вас казнят или вы проведете остаток жизни в тюрьме", — отметил президент, призвав заканчивать с "красивыми разговорами" на тему борьбы с распространением наркотиков в стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Венесуэла заявила о нарушении воздушного пространства самолетом из США
В мире 01:48
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов
США 19 марта 19:14
Большие надежды армянской дипломатии, или Конгресс, где разбиваются мечты
Армения 19 марта 18:57
Роб Собхани: В США не понимают, что визит Саакяна может нанести ущерб отношениям с Азербайджаном
Нагорно-карабахский конфликт 19 марта 18:38
Представители США, Японии и Южной Кореи обсудили проблему КНДР
США 19 марта 18:18
В США обезврежена бомба, найденная в автомобиле возле торгового центра
США 19 марта 14:24
При столкновении поездов в Кентукки ранения получили четыре человека
США 19 марта 13:24
Натали Гуле: Визит Саакяна в США - негативный сигнал для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 19 марта 11:19
Американская разведка установила секретный канал связи с КНДР
США 19 марта 09:39
Посол: У Грузии есть сильная поддержка со стороны конгресса США
Грузия 19 марта 09:17
Вертолет с дочерью и зятем Трампа на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя - СМИ
США 19 марта 06:37
Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать договоры о неразглашении
США 19 марта 04:25
Трамп назвал членов команды Мюллера ярыми демократами
США 18 марта 20:22
В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба
США 18 марта 04:21
Визит в Вашингтон Бако Саакяна является звеном в цепочке акций давления США на Россию
Политика 17 марта 16:21
США следует расширить сотрудничество с Азербайджаном - американский политолог
Политика 17 марта 15:43
Визит Саакяна в США подрывает стратегические отношения между Баку и Вашингтоном – посол
Нагорно-карабахский конфликт 17 марта 14:18
«Шелковый путь» - важный проект, связывающий Азию и Европу – посол Азербайджана в США
Бизнес 17 марта 13:56