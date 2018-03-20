Трамп хочет усилить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни

Президент США Дональд Трамп предлагает серьезно ужесточить в стране наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни, передает РИА Новости.

"Если мы не будем более жесткими с наркоторговцами, мы просто будем терять время. Эта жесткость включает в себя смертную казнь", — заявил Трамп, выступая в штате Нью-Гэмпшир, где актуальна проблема наркомании. Публика встретила слова главы государства аплодисментами.

"Некоторые такие наркоторговцы убивают тысячи людей за свою жизнь и разрушают еще больше жизней… А когда их ловят, они получают 30 дней тюрьмы, или год тюрьмы, или штраф. А если вы убьете одного человека, то вас казнят или вы проведете остаток жизни в тюрьме", — отметил президент, призвав заканчивать с "красивыми разговорами" на тему борьбы с распространением наркотиков в стране.

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