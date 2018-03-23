США ввели пошлины на импорт металлов

23 марта 2018 08:40 (UTC+04:00)

США ввели в пятницу импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности. Из списка исключили ряд стран, окончательное решение по которым должно быть принято к 1 мая, говорится в распространенной Белым домом документации, передает ТАСС.

Сборы вводятся в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. "Пошлины, о которых объявил президент [США Дональд Трамп], вступают в силу в 00:01 пятницы 23 марта 2018 года", - сказано в заявлении.


Пошлины временно (до 1 мая) не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, а также из стран Евросоюза. До этого срока власти США будут обсуждать "приемлемые долгосрочные альтернативные способы устранения угрозы национальной безопасности". "К 1 мая 2018 года президент, учитывая данные консультации, решит, будут ли и дальше эти страны освобождены от действий пошлин. Европейский союз будет вести переговоры от имени своих стран-членов", - отметили в Белом доме.

"Администрация США будет внимательно следить за импортом стали и алюминия из этих стран", - говорится в документе. При этом представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр торговли США Уилбур Росс могут посоветовать Трампу "в случае необходимости установить квоты" на продукцию этих государств.

Белый дом подчеркивает, что остальные страны, в отношении которых начали действовать таможенные сборы, также могут обсудить с Соединенными Штатами вопрос исключения их из списка.

Трамп официально объявил о решении ввести пошлины еще 8 марта, указав, что они вступят в силу через 15 дней. Ранее Вашингтон решил освободить от сборов продукцию Канады и Мексики - двух основных поставщиков стали и алюминия на американский рынок. Называя это "особым случаем", США почти не скрывают, что рассчитывают таким образом добиться от своих ближайших соседей уступок на переговорах об изменении Соглашения о североамериканской зоне свободной

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Белом доме заявили о приостановке введения пошлин для торговых партнёров США
США 08:30
В США анонсировали крупное увеличение военных расходов
США 22 марта 06:29
В США достигли компромисса по бюджету на 2018 год
США 22 марта 05:47
Подозреваемый во взрывах в Остине погиб при попытке задержания
США 21 марта 13:28
В США в результате очередного взрыва пострадал один человек
США 21 марта 06:22
На голливудской "Аллее славы" появится еще одна звезда
США 21 марта 02:32
В полиции заявили, что открывший стрельбу в школе Мэриленда был её учеником (ОБНОВЛЕНО)
США 20 марта 18:41
США не осознают суть спецоперации «Оливковая ветвь» - Боздаг
Турция 20 марта 10:50
МИД Турции ответил на заявление госдепа об операции "Оливковая ветвь"
Турция 20 марта 07:56
США и Южная Корея возобновят совместные учения 1 апреля
США 20 марта 06:16
Минфин США внес в санкционный список четырех чиновников из Венесуэлы
США 20 марта 04:23
США планируют заключить с Саудовской Аравией сделки на сумму $35 млрд
США 20 марта 03:43
Венесуэла заявила о нарушении воздушного пространства самолетом из США
В мире 20 марта 01:48
Трамп хочет усилить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни
США 20 марта 00:21
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов
США 19 марта 19:14
Большие надежды армянской дипломатии, или Конгресс, где разбиваются мечты
Армения 19 марта 18:57
Роб Собхани: В США не понимают, что визит Саакяна может нанести ущерб отношениям с Азербайджаном
Нагорно-карабахский конфликт 19 марта 18:38
Представители США, Японии и Южной Кореи обсудили проблему КНДР
США 19 марта 18:18