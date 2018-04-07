Сталлоне открыл памятную доску у монумента Рокки

7 апреля 2018 06:12 (UTC+04:00)

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне в пятницу принял участие в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника его киногерою Рокки, сообщил мэр Филадельфии (штат Пенсильвания) Джим Кенни в своем микроблоге в Twitter, сообщает РИА Новости.

Этот памятник является одной из визитных карточек города, в котором происходит действие фильма "Рокки". Теперь на постаменте монумента появилась и памятная доска.

"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который вновь и вновь возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне – ред.) все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками у статуи Рокки сегодня", - написал мэр, снабдив, публикацию фотографиями со Сталлоне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
США не будут выдавать визы россиянам, в отношении которых ввели санкции
США 00:10
Глава ФРС США подтвердил курс на поэтапное повышение процентной ставки
Бизнес 6 апреля 23:18
В США на аукцион выставили секретную карту Кеннеди
США 6 апреля 22:35
Минфин США не связывает санкции против России с торговыми интересами страны
США 6 апреля 22:19
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Twitter
Другие страны 6 апреля 21:25
В США создали интерфейс, распознающий непроизнесенные слова (ВИДЕО)
США 6 апреля 20:45
Пользователи Facebook смогут отказаться от просмотра рекламы
США 6 апреля 20:21
Трамп обвинил ВТО в несправедливом отношении к США
В мире 6 апреля 19:27
Санкции США против Рособоронэкспорта не повлияют на поставки Анкаре С-400
Турция 6 апреля 19:00
Новак ждет своих коллег из США и Саудовской Аравии на ПМЭФ
Энергетика 6 апреля 18:13
Трамп: США лишь окрепнут в результате "тарифного спора" с Китаем
США 6 апреля 18:11
Китай примет ответные меры в отношении нового плана США по введению пошлин - Минкоммерции
Китай 6 апреля 18:09
Россия и США могут отправить совместную миссию к Венере
Россия 6 апреля 17:46
МИД КНР призвал все страны совместно защитить глобальную систему свободной торговли
Китай 6 апреля 17:31
США расширили санкционный список в отношении России
США 6 апреля 16:51
Нефтяные цены продолжают снижаться на эскалации торгового конфликта США и Китая
Энергетика 6 апреля 16:23
ВС Турции в Сирии ведут борьбу с террористами – премьер
Турция 6 апреля 15:31
ЕК получила письмо от Facebook с объяснениями по скандалу с утечкой данных
Европа 6 апреля 14:55