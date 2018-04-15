В США стартовала ракета-носитель Atlas V

15 апреля 2018 07:25 (UTC+04:00)

Ракета-носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал с миссией для космического командования ВВС США, оснащенная российским двигателем РД-180 ракета выводит на орбиту три аппарата, сообщила компания-оператор запуска United Launch Alliance (ULA), передает РИА Новости.

Старт ракеты был дан в ночь воскресенья.

Первая ступень ракеты-носителя Atlas V в конфигурации 551, принадлежащая ULA, оснащена российским двигателем РД-180, а также пятью твердыми ракетными ускорителями производства компании Aerojet-Rocketdyne. В такой конфигурации ракета-носитель способна вывести на геостационарную орбиту груз весом до 3,8 тонн.

Ракета выводит на геостационарную орбиту военный коммуникационный спутник CBAS (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM), а также космический аппарат EAGLE (ESPA Augmented GEO Laboratory Experiment). Последний создан компанией Orbital ATK, по данным специализированных СМИ, на его платформе размещены по меньшей мере пять экспериментов для ВС США, в том числе субспутник Mycroft.

Через приблизительно семь часов после старта РН доставит аппараты на геостационарную орбиту на высоту приблизительно 39 тысяч километров над экватором Земли.

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