Главный врач Белого дома уйдет в отставку

30 апреля 2018 06:18 (UTC+04:00)

Главный врач Белого дома Ронни Джексон уйдет в отставку после того, как его кандидатура на пост министра по делам ветеранов была снята из-за обвинений в ненадлежащем поведении, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

По сведениям издания, Джексон не вернется к исполнению своих обязанностей в качестве личного врача президента США; это место сохранит за собой Шон Конли, который был назначен временно исполняющим обязанности после того, как Джексона выдвинули на новый пост.

Трамп предложил Джексона на должность министра по делам ветеранов 28 марта. Однако после этого против него выдвинули обвинения в злоупотреблениях на рабочем месте. В частности, сенатор Джон Тестер заявил, что Джексон употреблял на работе алкоголь, незаконно выписывал рецепты и провоцировал конфликты с коллегами.

Джексон назвал все обвинениями ложными, эту позицию поддержал и Трамп, заявивший, что никаких доказательств у Тестера нет, и призвавший сенатора уйти в отставку. Тем не менее, позднее Джексон принял решение отозвать свою кандидатуру на пост министра.

Джексон был главным врачом белого дома с 2013 года.

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