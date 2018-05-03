Трамп выразил соболезнования в связи с катастрофой военного самолета в Джорджии

3 мая 2018 03:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выразил в среду соболезнования семьям погибших в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 Hercules в среду в районе города Саванна (штат Джорджия), пишет ТАСС.

"Я был проинформирован о транспортном самолете С-130 Hercules Национальной гвардии Пуэрто-Рико, который потерпел крушение рядом с международным аэропортом Саванна-Хилтон, - написал он в своем Twitter. - Пожалуйста, вспомните и помолитесь вместе со мной о погибших, их семьях и прекрасных военнослужащих Национальной гвардии".

По последним данным, в результате катастрофы погибли по меньшей мере пять человек. Точное количество пассажиров, находившихся в самолете в момент катастрофы, неизвестно. Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
О Трампе снимут фильм - СМИ
США 05:02
Главы МИД Китая и КНДР провели переговоры в Пхеньяне
Китай 2 мая 15:07
Бывший врач Трампа заявил, что тот сочинил отчет о превосходном здоровье перед выборами
США 2 мая 06:25
Трамп заявил, что детали встречи с Ким Чен Ыном объявят в "ближайшие дни"
США 1 мая 23:10
В Сеуле заявили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме была бы символичной
США 1 мая 11:43
Трамп отложил вступление в силу пошлин на сталь и алюминий-СМИ
США 1 мая 04:22
Трамп не исключил, что может встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре
США 1 мая 01:07
Иран надеется на благоразумие Трампа в вопросе ядерной сделки
Ядерная программа 30 апреля 17:23
Трамп выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме
США 30 апреля 17:07
Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Монголии или в Сингапуре - СМИ
США 29 апреля 04:30
Трамп в ходе телефонного разговора с Абэ обсудил проблему денуклеаризации КНДР
США 29 апреля 03:31
Трамп не исключил, что лично поедет на открытие посольства США в Иерусалиме
США 28 апреля 00:11
Трамп заявил, что хочет поладить с Россией
США 27 апреля 20:51
Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном
США 27 апреля 20:20
Трамп уверен, что "корейская война закончится"
США 27 апреля 15:20
Дональд Трамп: США и Азербайджан могут достичь прогресса в победе над терроризмом и улучшении энергобезопасности Европы
Политика 27 апреля 13:43
Трамп приедет в Великобританию 13 июля и встретится с королевой
США 27 апреля 07:31
Меркель прибыла в Вашингтон для встречи с Трампом
Европа 27 апреля 06:21