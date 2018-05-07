Трамп объявит решение о возможном выходе США из сделки с Ираном 8 мая

7 мая 2018 23:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп сказал, что объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном, 8 мая, сообщают СМИ.

"Я объявлю мое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа", - написал Трамп.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, Вашингтон отменил рестрикции.

Президент США Дональд Трамп не раз уже утверждал, что иранская сделка не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение. 12 января 2018 года, когда подошло время очередной "сертификации" соглашения, глава администрации США оставил в силе режим заморозки санкций против Ирана, но предупредил, что больше делать этого не будет.

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