Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности по денуклеаризации - Трамп

9 июля 2018 19:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп уверен, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности, достигнутые в ходе американо-северокорейского саммита в Сингапуре, передает РИА Новости.

"Я уверен, что Ким Чен Ын будет соблюдать контракт, который мы подписали, и, что еще более важно, наши личные договоренности. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи", - написал Трамп в своем Twitter.

При этом он отметил, что негативное влияние на это соглашение может оказывать Китай - из-за трений между США и КНР в торговой политике.

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