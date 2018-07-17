Белый дом: Советы безопасности РФ и США наладят непрерывный диалог рабочего уровня

Американское правительство рассчитывает, что Совет безопасности (СБ) России и Совет национальной безопасности (СНБ) США установят непрерывный диалог рабочего уровня, передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы СНБ Гарретта Марки.

На просьбу сообщить, есть ли какая-то дополнительная информация, касающаяся высказываний президента США Дональда Трампа о планах контактов между должностными лицами СБ и СНБ, Марки ответил: "Это обсуждалось ранее".

"Мы ожидаем, что будет непрерывный диалог рабочего уровня между аппаратами советов безопасности двух стран по вопросам национальной безопасности", - отметил Марки. Никаких дополнительных сведений, в том числе касающихся возможных сроков и места контактов представителей СБ и СНБ, он не предоставил.

Как ранее подчеркнул Трамп, представители СБ и СНБ встретятся в развитие дискуссий, начатых на его переговорах с президентом России Владимиром Путиным в столице Финляндии. "Мы <...> договорились, что представители наших советов безопасности встретятся в развитие [дискуссий] по поднятым сегодня темам, и чтобы продолжить тот прогресс, который мы начали здесь, в Хельсинки", - сказал американский лидер, не вдаваясь в подробности.

В конце июня Москву посетил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который в том числе был принят Путиным. Стороны тогда обсудили целый комплекс вопросов, в том числе региональную проблематику "с акцентом на Сирию". Болтон возглавляет СНБ.

Согласно данным, полученным корреспондентом ТАСС из официальных американских источников, Болтон на этом этапе в администрации Трампа фактически является куратором отношений с Россией. А госсекретарю США Майклу Помпео по существу поручено решение проблемы денуклеаризации КНДР.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.