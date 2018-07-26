Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за падения акций Facebook

Состояние главы соцсети Facebook Марка Цукерберга, который занимает третье место в рейтинге самых богатых людей по версии агентства Bloomberg, снизилось на 16,8 миллиарда долларов из-за падения стоимости акций компании на 20% в среду после закрытия основной торговой сессии, свидетельствуют подсчеты агентства, передает РИА Новости.

Агентство добавляет, что если падение акций продолжится и в ходе основных торгов в четверг, то Цукерберг рискует выбыть из тройки богатейших людей планеты в индексе Bloomberg Billionaires Index (BBI) и оказаться на шестой строчке рейтинга.

Третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты BBI Цукерберг занял в начале июля. Тогда состояние основателя Facebook агентство оценило в 81,6 миллиарда долларов, при этом к 25 июля оно увеличилось до 86,6 миллиарда долларов.

Резкое удешевление стоимости ценных бумаг компании произошло после того, как данные финансовой отчетности за второй квартал оказались хуже прогнозов аналитиков. Так, чистая прибыль соцсети выросла на 31% — до 5,11 миллиарда долларов, или 1,74 доллара на акцию, однако аналитики ожидали, что этот показатель составит 1,75 доллара. Годом ранее показатель составлял 1,32 доллара на акцию. Выручка за указанный период выросла на 42% — до 13,23 миллиарда долларов при прогнозе 13,43 миллиарда долларов. При этом выручка от рекламы увеличилась за год на 42%, до 13,038 миллиарда долларов.

В то же время за первое полугодие 2018 года чистая прибыль Facebook подскочила на 45% — до 10,092 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,43 доллара против 2,36 доллара годом ранее. Выручка выросла на 45%, до 25,197 миллиарда долларов.

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