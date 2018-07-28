Дипломаты из США и Южной Кореи "сверили часы" по КНДР

28 июля 2018 04:07 (UTC+04:00)

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретился с вице-министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном в Вашингтоне и обсудил ситуацию вокруг КНДР, сообщил в заявлении госдепартамент, передает РИА Новости.

"Они подтвердили тесное сотрудничество в достижении окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, на что председатель Ким [северокорейский лидер Ким Чен Ын] согласился в Сингапуре", — говорится в сообщении.

Саммит президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошел 12 июня в Сингапуре. Ближайшие союзники США в регионе — Южная Корея и Япония — в нем не участвовали.

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