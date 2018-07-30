Трамп заявил о запуске нового стратегического диалога США и Италии

30 июля 2018 22:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что страны запускают новый стратегический диалог, в том числе по вопросам безопасности, передает РИА Новости.

Трамп вновь поздравил Конте с победой на прошедших выборах в Италии.

"Сегодня премьер-министр Конте и я рады объявить о новом стратегическом диалоге между Италией и США, который продвинет сотрудничество по ряду вопросов. Это включает общие усилия в области безопасности в Средиземноморье, где мы признаем лидирующую роль Италии в стабилизации Ливии и Севера Африки", — сказал президент США.

Трамп сообщил, что он и Конте уделяют внимание "срочной нужде защитить наши страны от терроризма и неконтролируемой миграции".

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