В Шарлоттсвилле объявили режим ЧП в годовщину ультраправых маршей

9 августа 2018 08:21 (UTC+04:00)

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил в городе Шарлоттсвилль режим чрезвычайного положения на период годовщины беспорядков, связанных с акциями белых националистов, передаёт РИА Новости.

Режим ЧП будет действовать с 10 по 12 августа в самом Шарлоттсвилле и в ряде районов штата близ Вашингтона (округ Колумбия).

"Объявленный режим ЧП является административным инструментом, который позволит правительственным структурам функционировать за пределами обычных операций в целях обеспечения всей необходимой помощи жителям Виргинии", — говорится в заявлении на сайте губернатора.

Ультраправые националисты 12 августа 2017 года собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Президент США Дональд Трамп осудил ультраправых, но заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны, чем навлек на себя волну критики.

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