На Гавайях объявили режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в тихоокеанском штате Гавайи в связи с приближением урагана "Лэйн", сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

Режим ЧС позволяет выделить штату федеральную помощь на борьбу с последствиями урагана. Координацией этих усилий займется Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Мощный ураган 4-й категории приближается к Гавайским островам с юга, скорость ветра составляет до 210 километров в час.

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