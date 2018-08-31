Трамп: США выиграют от введения пошлин на автомобили, если не заключат сделку с Канадой

Президент Дональд Трамп заявил, что если США и Канада не смогут заключить торговую сделку, то американская сторона введет тарифы на машины, что "будет даже лучше". Об этом, как передает ТАСС, американский лидер заявил в четверг, выступая перед сторонниками в штате Индиана.

"Если Канада не подпишет договор, то США введут тарифы на автомобили, что будет даже лучше", - сказал Трамп.

Президент США 27 августа заявил о достижении нового торгового договора с Мексикой, который придет на смену NAFTA, отметив, что стороны заключают "прекрасную сделку". Министр финансов Стивен Мнучин заявил 28 августа в интервью телекомпании CNBC, что уже на этой неделе США и Канада могут договориться о параметрах нового торгового договора с Канадой взамен NAFTA.

Глава МИД Канады Христя Фриланд во вторник приехала с визитом в Вашингтон, где провела встречу с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и обсудила возможность перезаключения сделки с Вашингтоном. По итогам встречи она назвала переговоры конструктивными, стороны договорились продолжить обсуждение в среду.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994 году. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.

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