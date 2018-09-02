В Калифорнии при столкновении лодок на реке пропал человек

2 сентября 2018 12:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере один человек пропал, 13 получили ранения в результате столкновения двух частных лодок на реке Колорадо на юго-востоке американского штата Калифорния. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу округа Сан-Бернардино.

Сообщается, что две лодки столкнулись в субботу около 20.00 по местному времени недалеко от зоны отдыха.

По данным пожарной службы, один или два человека пропали без вести и "вероятно утонули". Один пострадавший доставлен в больницу с серьезными ранениями, жизни 12 пострадавших ничего не угрожает.

Инцидент произошел после заката, что усложнило работу спасателей. Сообщается, что некоторые пострадавшие были найдены в полутора километрах от места столкновения из-за быстрого течения реки.

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