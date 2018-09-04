Apple признала дефект iPhone 8

4 сентября 2018 06:15 (UTC+04:00)

Корпорация Apple сообщила о выявлении партии бракованных смартфонов iPhone 8, в которых неисправна материнская плата, сообщает РИА Новости.

Как сказано на странице техподдержки на сайте корпорации, производственный дефект затронул небольшую часть устройств, которые были реализованы между сентябрем 2017 года и мартом 2018-го в США, Австралии, Китае, Индии, Японии, Новой Зеландии и других странах.
Из-за заводского дефекта бракованные телефоны могут внезапно перезагружаться, зависать и даже не включаться.

Неисправные смартфоны Apple пообещала отремонтировать бесплатно. При этом отмечается, что iPhone 8 Plus и других моделей компании данная проблема не коснулась.

Узнать, какие модели iPhone 8 подлежат ремонту, можно на сайте корпорации, для этого необходимо указать регион покупки и серийный номер устройства.

Ранее обладатели флагманского смартфона Apple iPhone X пожаловались на дефект, мешающий принимать звонки. Некоторые пользователи заметили, что во время входящего вызова смартфон не выходит из режима ожидания и не активирует дисплей.

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