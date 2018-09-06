Индия и США подписали соглашение о совместимости средств связи и безопасности

6 сентября 2018 14:26 (UTC+04:00)

Индия и США подписали в четверг Соглашение о совместимости средств связи и безопасности (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA), которое позволит индийским военнослужащим использовать американское высокотехнологичное оборудование для защищенных систем связи, а также обеспечит им доступ к зашифрованным информационным каналам. Об этом сообщила на пресс-конференции в Нью-Дели министр обороны Индии Нирмала Ситараман, передает ТАСС.

"Подписанное сегодня соглашение COMCASA позволит Индии получить доступ к передовым технологиям США и улучшить оборонную способность ее вооруженных сил", - сказала министр, выступая на пресс-конференции в Нью-Дели по итогам прошедшего американо-индийского диалога в формате "два плюс два".

Как сообщил ТАСС источник в минобороны Индии, это соглашение позволит Вооруженным силам Индии использовать имеющее высокую степень защиты оборудование связи, установленное на поставляемых в Индию американских боевых платформах. Это касается самолетов C-130J, C-17, других самолетов, а также вертолетов американского производства "Апач" и "Чинук" которые стоят на вооружении Индии. Такие системы позволяют получать доступ и к спутниковым каналам информации, добавил источник.

Ранее индийцам приходилось устанавливать свое коммуникационное оборудование на приобретаемую у США военную технику.

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис провели в четверг в Нью-Дели переговоры со своими индийскими коллегами - главой МИД Сушмой Сварадж и Ситараман - в ходе первого раунда американо-индийского диалога в формате "два плюс два".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефть дешевеет на опасениях замедления темпов глобального роста
Энергетика 11:05
Ким Чен Ын попросил южнокорейского эмиссара передать послание властям США
Другие страны 09:16
Встреча Путина и Трампа пока не прорабатывается
Россия 5 сентября 17:53
МИД Ирана рассказал, при каких условиях страна не выйдет из ядерной сделки
Политика 5 сентября 17:35
В Индии перевернулась моторная лодка, два человека погибли и 28 пропали
Другие страны 5 сентября 16:43
Встреча Ирана и участников ядерной сделки готовится на полях ГА ООН в сентябре
Ядерная программа 5 сентября 14:11
Лента новостей
В Афганистане из-за столкновений с боевиками погибли 19 человек
Другие страны 14:21
Президенты Азербайджана и Хорватии выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)
Политика 14:16
«Уверен, что после окончания БВШН стану отличным инженером»
Общество 14:16
Азербайджан и Хорватия подписали совместные документы (ФОТО)
Политика 14:12
В Азербайджане за три дня задержаны 68 незаконных мигрантов (ФОТО)
Происшествия 14:09
Банк ВТБ (Азербайджан) приступает к выдаче льготных кредитов на покупку социального жилья
Бизнес 14:02
В Вене проходит туркмено-австрийский инвестфорум
Туркменистан 13:57
Азербайджанский Unibank представил клиентам свой первый бизнес-продукт в рамках Agile
Бизнес 13:55
Счетные палаты Азербайджана и Кыргызстана расширят сотрудничество (ФОТО)
Бизнес 13:54