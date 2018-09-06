Индия и США подписали соглашение о совместимости средств связи и безопасности

Индия и США подписали в четверг Соглашение о совместимости средств связи и безопасности (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA), которое позволит индийским военнослужащим использовать американское высокотехнологичное оборудование для защищенных систем связи, а также обеспечит им доступ к зашифрованным информационным каналам. Об этом сообщила на пресс-конференции в Нью-Дели министр обороны Индии Нирмала Ситараман, передает ТАСС.

"Подписанное сегодня соглашение COMCASA позволит Индии получить доступ к передовым технологиям США и улучшить оборонную способность ее вооруженных сил", - сказала министр, выступая на пресс-конференции в Нью-Дели по итогам прошедшего американо-индийского диалога в формате "два плюс два".

Как сообщил ТАСС источник в минобороны Индии, это соглашение позволит Вооруженным силам Индии использовать имеющее высокую степень защиты оборудование связи, установленное на поставляемых в Индию американских боевых платформах. Это касается самолетов C-130J, C-17, других самолетов, а также вертолетов американского производства "Апач" и "Чинук" которые стоят на вооружении Индии. Такие системы позволяют получать доступ и к спутниковым каналам информации, добавил источник.

Ранее индийцам приходилось устанавливать свое коммуникационное оборудование на приобретаемую у США военную технику.

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис провели в четверг в Нью-Дели переговоры со своими индийскими коллегами - главой МИД Сушмой Сварадж и Ситараман - в ходе первого раунда американо-индийского диалога в формате "два плюс два".

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