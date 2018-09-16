В США без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию

16 сентября 2018 03:37 (UTC+04:00)

В американском штате Нью-Мексико без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Space.

Отмечается, что научное сооружение простаивает без дела с шестого сентября, когда его персонал эвакуировали. Все это время на месте проводили расследование агенты ФБР.

В Ассоциации университетов по исследованию в области астрономии AURA, под управлением которой находится закрытый объект, сообщили лишь, что она "расследует проблемы с безопасности" и "решила временно освободить здание обсерватории в качестве меры предосторожности до дальнейших распоряжений". В организации добавили, что работают с "соответствующими органами", не уточнив, однако, с какими именно.

Space добавляет, что вокруг инцидента уже возникают различные слухи. Так, некоторые предполагают, что обсерваторию могли закрыть, чтобы не дать просочиться информации о "смертельной супервспышке Солнца", другие считают, что в здании идет расследование шпионажа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от Северо-Курильска
Россия 15 сентября 23:22
Иран подготовил программу по стимулированию экономики из-за санкций США
Политика 15 сентября 22:18
В США из-за урагана «Флоренс» пять человек погибли
США 15 сентября 14:44
"Союз МС-08" с тремя космонавтами вернется на Землю 4 октября
Россия 14 сентября 18:54
Минфин США внес авиакомпанию из Таиланда в санкционный список по Ирану
США 14 сентября 18:50
Глава иранской делегации в ОПЕК: США не смогут остановить экспорт нефти из Ирана
Экономика 14 сентября 18:08
Лента новостей
В результате стрельбы на севере Москвы пострадали два человека
Россия 02:13
В Баку показали "Карабахнаме" (ФОТО)
Культура 01:22
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт, посвященный 100-летию со дня освобождения Баку (ФОТО)
Общество 00:09
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от Северо-Курильска
Россия 15 сентября 23:22
В Баку состоялось награждение театральных деятелей (ФОТО)
Культура 15 сентября 22:37
Иран подготовил программу по стимулированию экономики из-за санкций США
Политика 15 сентября 22:18
Турецкая гостья в восторге от парада в Баку
Общество 15 сентября 21:37
Число жертв крушения парома у берегов Индонезии возросло до 13
Другие страны 15 сентября 21:09
Операции, осуществленные здесь в 1918 году Кавказской исламской армией и азербайджанской армией, заложили основу сегодняшней независимости Азербайджана – Эрдоган
Политика 15 сентября 20:56