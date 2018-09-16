В США без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию

В американском штате Нью-Мексико без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Space.

Отмечается, что научное сооружение простаивает без дела с шестого сентября, когда его персонал эвакуировали. Все это время на месте проводили расследование агенты ФБР.

В Ассоциации университетов по исследованию в области астрономии AURA, под управлением которой находится закрытый объект, сообщили лишь, что она "расследует проблемы с безопасности" и "решила временно освободить здание обсерватории в качестве меры предосторожности до дальнейших распоряжений". В организации добавили, что работают с "соответствующими органами", не уточнив, однако, с какими именно.

Space добавляет, что вокруг инцидента уже возникают различные слухи. Так, некоторые предполагают, что обсерваторию могли закрыть, чтобы не дать просочиться информации о "смертельной супервспышке Солнца", другие считают, что в здании идет расследование шпионажа.

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