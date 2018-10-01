Крупные американские банки зафиксировали рост числа кибератак‍

1 октября 2018 10:19 (UTC+04:00)

Ряд крупных американских банков сообщил о фиксации роста числа кибератак в отношении компьютерных систем кредитных организаций за последние недели. Об этом сообщает в понедельник ПРАЙМ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщили источники издания, речь идет о таких банках, как Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.

Газета отмечает, что киберпреступники, по всей видимости, ищут слабые места в компьютерных сетях кредитных организаций.

От федеральных властей США (в том числе от представителей минфина) руководство банков получило рекомендации принять меры для подготовки к попыткам незаконного взлома их систем.

По мнению источников издания, получение несанкционированного доступа к данным в базах таких крупных банков может привести к дестабилизации ситуации на финансовом рынке страны.

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