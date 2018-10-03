Трамп не посетит церемонию инаугурации президента Мексики

3 октября 2018 22:16 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не посетит назначенную на 1 декабря инаугурацию своего мексиканского коллеги Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, как передаёт РИА Новости сообщает издание Tiempo de Mexico со ссылкой на избранного президента.

По словам Обрадора, в 30-минутном телефонном разговоре Трамп сообщил, что отправит на церемонию вице-президента Майка Пенса.

Обрадор также отметил, что не обсуждал с президентом США болезненный вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой, пишет газета Univesal. Вместо этого стороны обсудили программу инвестиций в региональные программы до 30 миллиардов долларов для борьбы с феноменом незаконной миграции.

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