США готовы ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая

Американская администрация введет дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая, если Пекин продолжит отвечать на уже сделанные ранее Вашингтоном шаги подобного рода. С таким предупреждением выступил во вторник перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

У него поинтересовались, готовы ли США ввести дополнительные таможенные пошлины в двустороннем товарообороте с КНР на сумму в размере $267 млрд, о чем Трамп несколько раз упоминал в некоторых своих публичных выступлениях на протяжении последних нескольких недель. "Абсолютно. 100%. Если они [китайские власти] это сделают, если они примут ответные меры", - ответил американский лидер.

"У нас очень хорошие отношения с Китаем. Однако они забирали у нашей страны в течение многих лет по $500 млрд в год, и мы просто не можем позволить, чтобы такое происходило", - заявил Трамп. Он имел в виду дефицит США в двусторонней торговле с КНР.

"Мы помогли перестроить Китай. Если бы мы этого не делали, то Китай бы не находился в такой форме, в которой он находится сейчас", - считает руководитель вашингтонской администрации.

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