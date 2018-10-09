США готовы ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая

9 октября 2018 20:22 (UTC+04:00)

Американская администрация введет дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая, если Пекин продолжит отвечать на уже сделанные ранее Вашингтоном шаги подобного рода. С таким предупреждением выступил во вторник перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

У него поинтересовались, готовы ли США ввести дополнительные таможенные пошлины в двустороннем товарообороте с КНР на сумму в размере $267 млрд, о чем Трамп несколько раз упоминал в некоторых своих публичных выступлениях на протяжении последних нескольких недель. "Абсолютно. 100%. Если они [китайские власти] это сделают, если они примут ответные меры", - ответил американский лидер.

"У нас очень хорошие отношения с Китаем. Однако они забирали у нашей страны в течение многих лет по $500 млрд в год, и мы просто не можем позволить, чтобы такое происходило", - заявил Трамп. Он имел в виду дефицит США в двусторонней торговле с КНР.

"Мы помогли перестроить Китай. Если бы мы этого не делали, то Китай бы не находился в такой форме, в которой он находится сейчас", - считает руководитель вашингтонской администрации.

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