Компании Японии и США начали разработку летающего беспилотного грузовика

Крупная японская транспортная компания Yamato Holdings договорилась с американской корпорацией Bell Helicopter о совместной разработке беспилотного летающего грузовика. Как сообщает ведущая деловая газета Японии Nikkei, машина должна брать на борт до 450 кг груза и передвигаться в воздухе со скоростью 160 км/ч, передает в пятницу ТАСС.

Покупателям летающие грузовики, согласно планам, станут доступны в середине 2020-х годов. Их разработка связана в первую очередь с нарастающей в Японии нехваткой рабочих рук в транспортной сфере.

В августе 2019 года, сообщает газета, будут проведены первые испытательные полеты уменьшенного прототипа такой машины длиной полтора метра. Она будет брать на борт 30 кг груза.

Летающий грузовик конструируют по принципу конвертоплана - он будет совершать вертикальные взлеты и посадки, как вертолет, а затем передвигаться горизонтально, как самолет. Такие маневры ему позволят совершать четыре винта, меняющие свое положение.

Bell Helicopter, как сообщается, возьмет на себя авиационную часть этого проекта, а Yamato Holdings разработает автоматическую камеру, которая будет без участия человека принимать грузы, перемещать их в автомобили, железнодорожные вагоны или складские помещения. В настоящее время несколько японских правительственных ведомств уже создали совет экспертов, призванных разработать законодательство, регулирующее использование подобных аппаратов.

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