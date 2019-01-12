Помпео рассказал о предстоящей встрече в Варшаве по Ближнему Востоку

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в министерской встрече в Варшаве по Ближнему Востоку примут участие десятки стран, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы намерены провести важную министерскую встречу в Варшаве 13-14 февраля, в которой примут участие десятки стран… почти с каждого континента. У нас будут страны из Азии, западного полушария и, определенно, с Ближнего Востока, Африки и Европы", - сказал он журналистам.

При этом Помпео отказался отвечать на вопрос, какие страны подтвердили свое участие в этом мероприятии, однако добавил, что он лично планирует там быть.

По словам госсекретаря, планируется обсуждением "многих вопросов, включая и то, как мы все вместе можем заставить Иран вести себя как нормальная страна".

"Эта коалиция большая и продолжает расти", - сказал Помпео.

О намерении провести в Варшаве международную конференцию по миру и стабильности на Ближнем Востоке 13-14 февраля Помпео заявил ранее в интервью каналу Fox News. Он подчеркнул, что одной из центральных тем конференции будет нейтрализация дестабилизирующего влияния Ирана в регионе. Ранее стало известно, что приглашения на саммит получили лидеры Израиля, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Марокко, ОАЭ, Бахрейна и ряда других стран. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал саммит "отчаянным антииранским цирком".

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