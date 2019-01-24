Помпео: США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через Гуаидо

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут продолжать дипломатические отношения с Венесуэлой через "легитимного" президента Хуана Гуаидо, Николас Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты поддерживают дипломатические отношения с Венесуэлой и будут вести наши отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который попросил нашу миссию остаться в Венесуэле. Соединенные Штаты не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно, Соединенные Штаты не считают, что бывший президент Николас Мадуро имеет юридические полномочия разрывать дипломатические отношения с Соединенными Штатами или объявлять наших дипломатов персоной нон-грата", - сказал Помпео, слова которого распространила пресс-служба госдепа.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с США, дипломаты должны уехать из страны в течение 72 часов.

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