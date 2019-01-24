В Нью-Йорке пентхаус продали за рекордные $238 млн

24 января 2019 20:52 (UTC+04:00)

Пентхаус в одном из небоскребов в центре Нью-Йорка продан за рекордную в истории США сумму - $238 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, отметившая, что владельцем апартаментов стал миллиардер, основатель одного из крупнейших американских инвестиционных фондов Кен Гриффин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий рекорд стоимости жилой недвижимости в США принадлежал другому финансисту - Барри Розенстайну. Он приобрел дом в Ист-Хэмптоне на острове Лонг-Айленд в пригороде Нью-Йорка в 2014 году за $137 млн.

Как пишет газета, строительство 79-этажного небоскреба на Манхэттене с самым дорогим в стране пентхаусом еще не закончено. Дом возвышается над Центральным парком. Площадь апартаментов Гриффина достигает 2230 кв м.

Это уже не первая покупка миллиардера на рынке элитной недвижимости. Предыдущий личный рекорд Гриффин установил в 2015 году. Тогда он купил старинный особняк в Лондоне напротив Букингемского дворца за $122 млн. В том же году Гриффин приобрел самый дорогой пентхаус в Майами (штат Флорида) за $60 млн.

В начале текущего года финансист также стал обладателем квартиры в Чикаго (штат Иллинойс), заплатив за нее более $58 млн.

Пятидесятилетний Гриффин начал заниматься инвестициями во время учебы в Гарвардском университете в середине 1980-х годов. В 1990 году он основал хедж-фонд Citadel, капитал которого в прошлом году оценивался в $25 млрд. Личное состояние Гриффина составляет $9,9 млрд. Он входит в первую сотню американских миллиардеров по версии журнала Forbes.

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